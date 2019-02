"Osorio es un profesional intachable. La acusación en su contra es falsa"

Pablo Zeballos, delantero paraguayo por el que fue acusado Juan Carlos Osorio de pedir comisión para que se diera su llegada a Atlético Nacional en 2015, salió a la defensa del técnico colombiano, desmintiendo a su exrepresentante Miguel González Zelada y catalogando al pereirano como "uno de los mejores entrenadores del mundo".

González Zelada aseguró días atrás que Osorio y su representante, Rubén Caicedo, pidieron una cantidad de dinero adicional al contrato del jugador acordado con Atlético Nacional para que pudiera finiquitarse su vinculación.

En diálogo con el portal Gol Caracol, Zeballos aseguró que: "es una acusación muy grave, falsa, que, yo considero, sería más que nada para intentar perjudicar al profe, a su representante. Son cosas que a veces nosotros los jugadores no terminamos sabiendo lo que se puede hablar o decir".

"Creo que mi exrepresentante se equivocó, grande, y más todavía en la forma cómo se expresa del profe, por todo lo que puede repercutir. Si se llegó a una demanda fue porque hubo un incumplimiento de parte de él, desde ese entonces dejó de ser mi representante", agregó el atacante de 32 años.

El jugador no ahorró elogios para el estratega colombiano: "es una persona intachable, un profesional 100%. Considero que por la capacidad que tiene y todo lo demás, no necesita llegar a ese punto y te doy mi palabra que no es así. Considero que ustedes ahí en Colombia deben valorarlo un poco más. Es uno de los mejores técnicos, no solo de Sudamérica, sino del mundo".

Finalmente, se refirió al silencio que guardó González Zelada durante el tiempo que Osorio estuvo al frente de la selección de Paraguay. "Tampoco estoy de acuerdo que ahora que no está en mi país se empiezan a decir este tipo de cosas y estuvo acá seis o siete meses y nunca lo escuché hablar a mi representante."

"El profe no tiene absolutamente nada que ver en esto, es una falsa acusación, cada quien sabrá porque lo dijo", concluyó Zeballos.

Pablo Zeballos estuvo seis meses en Atlético Nacional, tiempo en el que disputó 15 juegos y anotó cinco goles.