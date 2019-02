Técnico de la Selección femenina, denunciado por acoso sexual

Didier Luna, director técnico de la Selección Colombia femenina Sub-17, y su preparador físico Sigifredo Alonso, fueron denunciados de acoso sexual ante la Fiscalía. La demanda fue llevada a cabo por dos jugadoras del plantel durante el año pasado, quienes por seguridad no quisieron revelar sus identidades.

El portal La Liga Contra el Silencio, abanderado en la lucha contra la inequidad de género en el fútbol, fue el encargado de realizar las denuncias. Además de estas, ya han presentado otras acusaciones contra la Federación Colombiana de Fútbol.

El diario Publimetro pudo dialogar con una de las implicadas, la cual aseguró que los hechos se presentaron durante el proceso de preparación al Mundial de la categoría en Uruguay. “Me dijo que quería tener algo conmigo y que podía llevarme a cosas muy grandes en el fútbol”, comentó la futbolista, quien agregó que al negarse: “me sobrecargaba de trabajo, no me dejaba hablar en las reuniones, me gritaba. En un momento le pregunté si tenía quejas, y me respondió que era personal y que asumiera las consecuencias”.

"Pedimos respeto y apoyo por el fútbol femenino": Melissa Ortiz

“Cuando se supo de las acusaciones, una persona desconocida me llamó a decirme que tuviera cuidado porque iban a enviar a la gente más dura de la Federación Colombiana de Fútbol a investigar, y que en tres días se sabría si había sido yo. Eso se llama coacción”, agregó la joven.

Sigifredo Alonso, preparador físico, sí fue separado de su cargo tras conocerse las denuncias, según comentó la misma denunciante de otro caso que se presentó al interior del plantel.

"En la Federación se dieron cuenta de que era tan grave la denuncia que hizo el papá de la jugadora que decidieron sacar al acosador, Sigifredo Alonso, que era el preparador físico. Pero de todas formas quedó el director técnico, un tipo que tenía ciertas actitudes con las niñas, como cogerles la cola, intentar besarlas, escudándose debajo de una figura paternal. Un chantaje psicológico por el cual muchas de ellas no han hablado todavía", explicó.

La Federación reconoció las acusaciones ante Alonso, aunque alegó desconocer alguna denuncia en contra de Didier Luna. En todo caso, manifestó su colaboración con la Fiscalía para que adelante cualquier tipo de investigación.