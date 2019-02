Osorio llama delincuente al agente que lo acusa de pedirle coima

El entrenador Juan Carlos Osorio afirmó que el agente paraguayo Miguel González Zelada, que le acusa de pedirle una coima por el traspaso de un jugador, es un delincuente que busca desviar la atención sobre las demandas que afronta.

"El mundo del fútbol está plagado con delincuentes como este personaje", dijo Osorio al diario El Colombiano.

González anunció que demandará al exseleccionador de México y Paraguay porque le cobró una suma de dinero para permitir jugar al delantero Pablo Zeballos, quien del Botafogo brasileño pasó al Atlético Nacional, equipo que Osorio dirigió entre 2012 y 2015.

Para sustentar su afirmación Osorio, que abandonó la semana pasada el banquillo de la Albirroja, citó una serie de artículos de prensa en los que González aparece como investigado por diferentes delitos, entre ellos estafa.

Además, aludió a un tuit que el mismo Ceballos, hoy en las filas del Oriente Petrolero, escribió en su cuenta para afirmar que su salida del Atlético Nacional no se dio por falta de espacio en el equipo colombiano y sí por un deseo de fichar por el Olimpia.

"A González Zelada no lo conozco y lo más importante es la versión del jugador (Zeballos) que lo desautorizó públicamente".

"No me limpió nadie Miguel, yo quise volver al OLIMPIA en ese entonces para volver a salir campeón y le pedí al presidente del Atlético Nacional por favor que me dejara volver al Olimpia. Yo hablo por mi, abrazo", escribió el jugador paraguayo el 3 de septiembre de 2018.