Abogado de alias ‘El Paisa’ no lo conoce

Mañana la Unidad de Investigación y Acusación, órgano de la JEP, entregará el informe sobre su visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle en San Vicente del Caguán, Caquetá, para establecer la ubicación de Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’. El abogado de oficio William Acosta estuvo en esta diligencia y confirmó que no pudieron encontrarlo.

“Eso no fue posible porque él no se encuentra en la zona, a partir del 23 de junio ya él se paró, se retiró de espacio territorial, y a partir de agosto de la zona”.

Ante el incidente de verificación que abrió la JEP, por su no entrega de informes, la defensa que asumió el 24 de octubre de 2018 plantea sus argumentos encaminados a que Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, no ha cumplido, porque no ha podido.

“Hernán Darío no presentó informe porque no tenía defensa, entonces nosotros hemos trabajado con lo que hemos podido”.

Ese argumento jurídico lo armó basándose en la información que ha recopilado en las visitas de los espacios territoriales. Hernán Darío Velásquez tiene que presentarse personalmente el próximo 18 de marzo ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas, para rendir su versión libre sobre el caso que tiene ver con secuestros, ante esa citación su defensa ve poco probable que asista.

“Que si no hay garantías jurídicas ni de seguridad personal, va a ser muy difícil que él se presente”.

Hasta el momento William Acosta basa su defensa en las normas porque en cuatro meses que lleva en este caso nunca ha podido hablar con él ni mucho menos encontraste personalmente.