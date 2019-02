Protagonista de Roma responde a actor que la llamó ‘pinche india’

"Que metan a nominar a una pinche india que dice, 'sí señora, no señora', y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar", se le oye decir a Sergio Goyri en un video divulgado por redes sociales.

Luego de conocer esto, en redes sociales se rechazó esta discriminación por parte el actor.

Y luego la actriz, de la película Roma, se pronunció por medio de un comunicado reseñado por el diario Milenio, la ex maestra indicó: "Estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras".