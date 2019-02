Aerolíneas de Nueva York ofrecen nuevas opciones de género en registros

Las aerolíneas neoyorquinas en un proceso de inclusión han decidido incluir en sus formatos de reserva de boletos, la opción para personas que no se identifican como hombres o mujeres, incluyendo las opciones de no especificado y no revelado.

Así lo confirmó Airlines for America, grupo de aerolíneas que transitan por el territorio estadounidense, que ha manifestado que esta norma entrará en vigencia el próximo primero de junio para mayor comodidad de los usuarios.

Esta medida ha sido bien recibida por algunos grupos activistas y de inclusión a la comunidad LGBTI en todo el país. Tal es el caso de El Centro Nacional para la Igualdad de Transgéneros que aplaudió la idea que es liderada por las aerolíneas.

Adicionalmente la ciudad de Nueva York en el año 2017 aprobó una ley que permite a las personas que no se sientan identificadas con un género específico modificar su certificado de nacimiento para cambia su estatus de género con el que se sientan identificados.