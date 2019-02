La curiosa lesión de Michael Rangel

Michael Rangel es noticia en Junior y no precisamente por su goles. El ariete santandereano se perderá el partido entre su equipo y el Tolima del miércoles por una curiosa lesión.

Rangel fue convocado al partido por el entrenador Luis Fernando Suárez pero al bajarse del bus en el aeropuerto de Barranquilla se dobló el pie y no pudo viajar con la nómina por lesión en el tobillo. Recordemos que el atacante no ha logrado encontrar el nivel que mostró el año pasado con Bucaramanga y por ello no es tenido en cuenta suficientemente con su actual club.

Aquí el trino del Junior avisando del cambio en la nómina: