Four Four Two y su polémico Top 10 de los mejores jugadores de la historia

El diario británico Four Four Two publicó un listado en el que muestran los que para ellos son los mejores 10 futbolistas de todos los tiempos. La complicada y polémica tarea ha generado diversas opiniones, puesto de Diego Maradona y Lionel Messi lideran el listado; mientras que Ronaldinho ni siquiera figura en el escalafón.

La lista la componen tres jugadores argentinos, dos brasileños, un holandés, un portugués, un alemán, un francés y un húngaro.

Los 10 mejores jugadores de la historia para Four Four Two: