¡Increíble! Copia de Super Mario Bros. de NES se vendió por 100 mil dólares

Parece una broma, pero el clásico videojuego Super Mario Bros. resultó ser más costoso que otros aclamados títulos de la industria. El motivo nos remonta al año 1985, cuando Nintendo lanzó la NES(Nintendo Entertainment System), como una estrategia de prueba en el mercado, y no de forma oficinal. Esta terminó extendiéndose hasta 1986.

El experimento se probó en ciudades como New York, Los Ángeles y Chicago, en los Estados Unidos. Estas primeras ediciones del título no estaban envueltas como tal, pero si selladas con una de las dos calcomanías con el nombre 'Nintendo', una mate(1985) o brillante(1986). De esta forma, se sabía que eran piezas de colección que no cualquier comprador iba a tener.

No hay muchas ediciones como ésta en la actualidad, por eso la razón de su precio. Además de no tener otro tipo de envoltura para protegerlo. Otro de los datos, a tener en cuenta es la edición, en el futuro, se lanzaron variantes del título, uniendo a Super Mario con 'Duck Hunt' y 'World Class Track Meet'

Pero, ¿quién compraría un juego tan costoso? De acuerdo con Heritage Auctions, un grupo de coleccionistas juntó dinero para comprar este cartucho como inversión, ya que su valor podría incrementarse con el paso de los años

¿Se animaría a comprarlo?