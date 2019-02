Lucho Garzón: “Vamos a sacar a Bogotá del debate de los PEPES”

“La ciudad está muy polarizada y cansada del debate de los PEPES, no mas Petro, no más Peñalosa, lo que necesitamos es avanzar, tengo la experiencia política y administrativa y creo en esta época donde hay tanto en juego en bueno darle a la gente una opción que no venga de ningún extremo”, añadió.

Garzón arranca su campaña con el respaldo político del movimiento “en marcha”, pero además con un amplio apoyo de las centrales obreras y los sindicatos, donde inició su carrera política.

Sobre el panorama para la alcaldía señala que los candidatos de centro, como él tienen opción en medio de la pelea que va a haber entre los aspirantes de la izquierda y la derecha.

“Hay sectores que creen que ya ganaron la alcaldía porque tiene presidente o porque en las pasadas elecciones les fue bien pero los momentos son diferentes y aún falta mucho camino por recorrer, sin duda estas serán unas primarias de lo que se avecina en 2022 y vamos a dar la lucha, recogeré las firmas y ahí sabré si la gente me quiere o no”, afirmó.

