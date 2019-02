Se renuevan ciberataques contra empresas estadounidenses

Expertos en ciberseguridad de EEUU aseguran que en los últimos meses han incrementado los ciberataques a bases de datos de grandes empresas y agencias gubernamentales, por parte de hackers iraníes y chinos con el fin de robar información comercial y secretos gubernamentales. Se cree que esta ofensiva inició luego de que el presidente Trump decidiera retirarse del pacto nuclear con irán y la creciente guerra comercial que su país mantiene con China.

Según fuentes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), durante el cierre parcial de Gobierno que se vivió el mes pasado en Estados Unidos, los ataques iraníes aumentaron y pusieron en problemas al Departamento de Seguridad Nacional, obligándolos a declarar una ciberemergencia.

Los ataques iraníes se han hecho de manera simultánea con un intento por parte de piratas informáticos chinos, para robar información relacionada con secretos comerciales y militares de las agencias de seguridad y compañías de tecnología estadounidense.

En un informe de inteligencia revelado, por el diario The New York Times se enlistan un gran número de empresas multinacionales que han sido víctimas de este ataque, entre las más destacadas se encuentra Boeing y T-Mobile. Sin embargo aún no se conoce la afectación que pudieron generar los ataques en las corporaciones, debido a que estas mismas se han negado a dar un parte de tranquilidad aún.

En 2015 el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, alcanzó un acuerdo bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, para el cese de ataques cibernéticos que en aquel entonces alcanzaron niveles nunca antes vistos. No obstante parece que el acuerdo ha sido terminado de manera extraoficial, pues se han renovado las ofensivas para robar información comercial, aun cuando recientemente se han iniciado diálogos entre ambos gobiernos para terminar con la guerra comercial de los últimos meses.

De igual manera, durante el 2015 los hackers iraníes habían disminuido su actividad, luego de la firma del tratado nuclear entre ambos países, pero la reciente decisión por parte de Trump para acabar con el acuerdo ha servido de catalizador, para una nueva oleada de ataques a la seguridad informática de EEUU.

