Increíble nacimiento de Septillizos en Irak

En Irak una mujer de 25 años tuvo por medio de parto natural a septillizos, seis niñas y un niño, según informó el medio Khaleej Times .
La pareja que ya tiene tres hijos y que ahora serán 10, es algo que los tomó por sorpresa, pues no tenían pensado la llegada de estos nuevos miembros a la familia, dice Youssef Fadl padre de los bebés.
Lea también: Papa: Era un acto de responsabilidad convocar cumbre sobre abusos
Según informó el Departamento de Salud de la provincia de Diyali, lugar de este acontecimiento donde es el el primer caso de septillizos hasta ahora, que los bebés se encuentran con buena salud y están bajo observación y cuidado.
Lea también: Trump pide a UE recibir mercenarios capturados del Estado Islámico
Ver esta publicación en Instagram
. " في سابقة فريدة من نوعها.. عراقية تلد 7 توائم شهد العراق واقعة "فريدة" لم تحدث في بلاد الرافدين من قبل. وقالت مواقع إخبارية محلية، وفق ما نقلت سبق إن سيدة عراقية أنجبت سبعة توائم في محافظة "ديالى"، وأن الأم وأطفالها جميعًا في حالة صحية جيدة. وأصدرت دائرة "صحة ديالي"، بيانًا للإعلام بهذه المناسبة، أمس الاثنين، قالت فيه: ولدت سيدة اليوم في مستشفى البتول التعليمي بالمحافظة سبعة توائم هم ذكر واحد وست إناث. وبحسب "السومرية نيوز"، أشارت الدائرة في بيانها إلى أن الولادة كانت طبيعية بمستشفى البتول التعليمي، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة. ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، تصريحه بأن ما حدث يعتبر "سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق".
في حالة فريدة من نوعها .. سيدة عراقية تبلغ من العمر 25 عاماً، تلد 7 توائم ولادة طبيعية بمستشفى البتول التعليمي في محافظة #ديالى، ونشرت الصفحة الرسمية لصحة المحافظة على #فيسبوك صوراً للأطفال وهم ذكر و6 إناث، مؤكدة أن الأم والأطفال بحالة صحية جيدة #صحيفة_الرؤية— صحيفة الرؤية (@Alroeya) 12 de febrero de 2019
#العراق pic.twitter.com/c6xSsAZz2D