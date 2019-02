Amaranta Hank responde ante matoneo en Twitter

En su cuenta de Twitter Amaranta Hank respondió ante los cometarios de usuarios sobre la noticia, que se dio a conocer sobre el posible caso en el que el actor español estaría contagiado de VIH.

¿Ya se cansaron de llamarme "sidosa"? — Amaranta Hank (@AmarantaHank) 15 de febrero de 2019

Por su parte Nacho ya ha dado declaraciones al medio ABC acerca de dicha noticia, manifestando: “No sé de dónde sacas la info pero es de muy mal gusto. No diré nada gracias” y donde también la madre del actor se pronunció diciendo “Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH”.

