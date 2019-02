Partido FARC rechaza demoras en la renta básica a los excombatientes

Tras las demoras del gobierno en los pago de la renta básica a los ex combatientes y el anuncio de Emilio Archila confirmando que el retraso fue debido a problemas operativos y que los pagos iniciaran el 20 de febrero. El partido FARC convocó una twitteraton bajo el numeral #GobiernoCumpla en la que han denunciado los incumplimientos a lo pactado.

Caracol Radio hablo con la senadora del partido FARC Sandra Ramírez quien manifestó su preocupación en los espacios territoriales.

“Quiere decir que son 5 días en los que no va a haber dinero para las necesidades que se tenga (…) Aparte de eso nosotros en los espacios no tenemos ninguna forma de empleo, no nos dan empleo por ser farianos, no tenemos de donde más recoger un peso.”

Aun que el Gobierno y el consejero aseguran que ya se desembolsaron 3.000 millones para los proyectos productivos si no están en ejecución no hay productividad, no hay renta. De donde se va a tener un peso que necesitan urgente las mamitas” aclaró.

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, comentó que simultáneamente, la Consejería avanza en los procesos para continuar con el apoyo en seguridad y garantías socio económicas después de agosto del presente año, cuando vence la figura jurídica transitoria de los llamados Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación.