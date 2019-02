Cáncer infantil afecta cerca de 300.000 niños en el país

Hoy se conmemora el día mundial contra el cáncer infantil y las cifras son preocupantes, aunque en el país esta enfermedad afecte alrededor de 300.000 niños de cero a 19 años y todos ellos tengan derecho a una atención médica gratuita y de calidad, lo cierto es que “las barreras geográficas, los centros poco especializados, no permiten obtener una cobertura de todos los niños con esta enfermedad que no aparecen incluso en los reportes del Ministerio”, afirmó Yolima Méndez, presidenta del Observatorio Interinstitucional De Cáncer (OICI).

Sin embargo, aunque el Ministerio de Salud reconoce en un comunicado de prensa que aún hay retos por superar en materia de cobertura, aseguran que se ha disminuido el tiempo de atención entre los primeros síntomas y el diagnóstico final. En el caso de la leucemia linfoide aguda entre 2017 y 2018 pasó de 23 a 21 días y el linfoma de Hodgkin, de 53 a 30 días en el mismo periodo.

Lea también: Vicepresidenta defiende informe de expertos que avala fracking en Colombia

Por su parte el Observatorio Interinstitucional De Cáncer, indicó que por lo menos en Colombia el 80% de los menores, que padecen cáncer se encuentran con algún grado de incumplimiento en el diagnóstico o en su tratamiento, por parte de sus entidades prestadoras de salud.

“Hay centros de salud sobre todo en la costa caribe, que no cumplen con los requisitos para recibir los niños, no tienen oncólogo, ni pediatra permanente, no pueden prestar un servicio integral de salud, estos centros deberían desaparecer”, dijo la presidenta del OICI.

Dentro de los tipos de cáncer más frecuentes entre los menores de 18 años son leucemia linfoide aguda (32,9%), cáncer del sistema nervioso central (15%), linfoma no Hodgkin (8,9%) y cáncer renal (5,8%).

Lea también: Propuesta de Uber para que el gobierno regule el servicio