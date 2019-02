Insólita medida del entrenador de Cruz Azul para acabar la sequía de gol

El entrenador del Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, afirmó este viernes que esta semana decidió cocinar e invitar a cenar a sus delanteros con el objetivo de ayudarles a terminar la sequía de goles.

"Los llevé a mi casa a cenar, tenía tiempo que no cocinaba. Salió bien el risotto, lo disfrutamos. No hablamos de fútbol, no hablamos de goles, pero sí hablamos de los momentos que viven los delanteros en el fútbol", dijo Caixinha a periodistas.

Después de jugar seis partidos del torneo Clausura, el uruguayo Martín Cauteruccio y el argentino Milton Caraglio no han marcado goles. Los únicos anotadores han sido los centrocampistas mexicanos Elías Hernández, con 3, y Orbelín Pineda (1).

La plantilla se enfocó esta semana en entrenamientos específicos para mejorar la definición.

"Es, sin duda, un tema que no ha estado muy claro para nosotros. Entonces nada mejor que trabajar con una frecuencia elevada esas dinámicas de definición. No solo estar delante de la portería sino poder terminar las jugadas", explicó.

El exentrenador del Rangers escocés dijo que ha tenido charlas con sus jugadores que van más allá del fútbol.

"Ayer tuvimos una práctica interesante donde debatimos el modelo de la estructura base de la vida: la célula. Ellos son el núcleo que es lo mas importante, pero más importante será el óptimo funcionamiento de la célula, mientras más fuerte sea su membrana", dijo.

Caixinha ha tratado de blindar a sus jugadores de las críticas por los 21 años que el club suma sin conquistar títulos.

El Cruz Azul recibirá este sábado al Santos Laguna, equipo que Caixinha hizo campeón en el torneo Clausura 2015.

"Espero que la tercera que se la vencida, perdimos la primera vez, empatamos la segunda, pero Santos es un equipo que sabe a lo que juega", señaló el portugués.

Con ocho puntos, de 18 posibles, el equipo celeste, subcampeón del pasado Apertura, se encuentra fuera de zona de liguilla, fase final en la que los ocho mejores disputan el título.