Ausencia de regulación sobre prostitución, no implica prohibición: Corte

La Corte Constitucional resolvió negar la tutela de que presentó Nelcy Delgado, la dueña del bar Barlovento ubicado en Chinácota, Norte de Santander, y que causó todo un revuelo porque se planteó el debate sobre la posibilidad de establecer en los Planes de Ordenamiento Territorial el uso del suelo para los ejercer la prostitución.

El bar funcionaba en el municipio desde 1935, y no había tenido problema hasta que fue trasladado muy cerca de un colegio y empezaron las quejas; luego de hacerle unas exigencias el lugar fue cerrado; y aunque en un principio le concedieron la tutela, la misma fue anulada, y se reabrió la discusión.

La Corte, al revisar nuevamente, señaló los parámetros sobre los que iba a plantear el problema para resolverlo y determinó que no había pruebas que demostraran que Delgado actuaba en representación de las mujeres que estaban ejerciendo la prostitución en su establecimiento, pues ninguna se acercó, ni entregó un poder, ni manifestó que quería la protección de sus derechos.

También, señaló que la dueña del bar no manifestó su interés en tener la autorización para que se ejerciera esta práctica, sino simplemente una autorización para tener un lugar donde se expendiera licor.

Por tanto, la tutela se centró únicamente en los intereses de la demandante y no en la regulación del uso del suelo para la prostitución. Esto, sumado a que la Alcaldía nunca señaló que era ilegal la práctica en la zona donde se habían ubicado. Y sobre esto, señala la Corte, que la ausencia de regulación, no implica como tal la prohibición.

El alto tribunal no consideró que se le violaron los derechos a la demandante, quien reclamaba la garantía al mínimo vital, al trabajo y a libertad de crear empresa porque no se demostró la necesidad como tal y porque ella no cumplió con las condiciones para tener su establecimiento comercial.