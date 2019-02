El emotivo mensaje de Carolina Cruz sin filtros

Carolina Cruz sorprende en las redes sociales con su fotografías. Allí son muchos quienes envían mensajes resaltando su belleza. Sin embargo, hay otros que se dedican a juzgar las publicaciones de la modelo. Razón por la cual, en las recientes publicaciones la empresaria compartió en su perfil de Instagram un emotivo mensaje en el que resalta la naturaleza de la mujer.

Junto a la fotografía se puede leer " Que sin filtros, que con filtros, que por que me veo tan fea en día a día, que por que me veo tan diferente en las fotos, que por que soy tan insegura (según la gente), que por que bloqueo a los que me dicen la verdad ( verdad para ellos es insultarme y por debajearme), que por que en más fotos se me ve la piel como de 15 si en realidad estoy vieja y pasada de moda (según ellos)"

En esta publicación Carolina le da respuesta a todos esos reclamos y recuerda a quienes usan negativamente las redes sociales que "el problema aquí no es mío es tuyo que me sigues y te mortificas viéndome cuando te parezco tan pasada se moda".