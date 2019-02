ADMAX Florence, fortaleza rocosa donde el Chapo podría pasar el resto días

Luego de que Joaquín el 'Chapo Guzmán' fuera declarado culpable de 10 cargos que se le imputaron el día de ayer, se cree que el narcotraficante será trasladado a la prisión de máxima seguridad que alberga criminales de alta peligrosidad, ADMAX Florence, o como la conocen los lugareños, La Alcatraz Rocosa.

El complejo penitenciario fue construido en 1994, ubicada en el condado de Fremont (Colorado), cuenta con 490 celdas carcelarias individuales y se encuentra en la categoría “supermax”, que indica la más alta clasificación de seguridad en los Estados Unidos.

La prisión ha sido criticada en múltiples ocasiones por organizaciones de defensa de los derechos humanos, debido a las duras condiciones en las que viven los reos. Cada celda tiene unas dimensiones de 2,1 por 3,6 metros en la los cual los presos pasan 23 horas al día en el mayor aislamiento rodeados del hormigón más frio y sólido. Su única visión al exterior es una ventana de 1 metro por 10 centímetros que funciona como tragaluz.Aunque el ‘Chapo Guzmán’ ha sido conocido por escaparse en 1993 del penal de Puente Grande y en 2014 de la Prisión del Altiplano, la ADMAX Florence, cuenta con sistemas de seguridad avanzados que incluyen barreras de alambre de púas de 4 metros de alto, detección por rayos laser, placas de presión instaladas en las afueras del complejo y perros de ataque. De igual manera el personal de la prisión está en todo el derecho de neutralizar a cualquiera que intente escapar. Por supuesto, nadie nunca lo ha tan siquiera considerado.

El ‘Chapo’ no será el único narcotraficante mexicano que se encuentra recluido allí, Osiel Cárdenas, fundador y ex líder del Cártel del Golfo, y Héctor El Güero Palma, ex líder del Cártel de Sinaloa. También allí se encuentra cumpliendo 60 años de condena el ex miembro de las Farc, Simón Trinidad, acusado de conspiración terrorista al estar vinculado en el secuestro de 3 militares estadounidenses.

