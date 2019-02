Cano: "No somos un equipo con jerarquía"

Germán Ezequiel Cano, máximo goleador en la historia del Medellín y uno de los principales referentes del actual plantel del cuadro antioqueño, se mostró bastante golpeado por la eliminación del equipo en la segunda fase de la Copa Libertadores a mano de Palestino. El argentino fue autocrítico y señaló que son un equipo falto de "jerarquía".

"Este equipo hace que no tengamos jerarquía para aprovechar estos partidos. Ya con el simple hecho de tener ese plus que teníamos que cuidar como oro, no lo cuidamos. No somos un equipo con jerarquía, no somos un equipo que sabe cuidar resultados y los errores nos cobran caro", comentó Cano tras la derrota por penales 4-1 ante el cuadro chileno.

Medellín, elimiado por penales de la Libertadores

"Hoy erramos muchas ocasiones de gol. Hay que seguir mirando para adelante y trabajando, no hay que mirar excusas. Lo que pasó hoy ya quedó en el olvido, ya quedamos fuera de uno de los torneos más importantes que tiene Sudamérica", agregó el delantero argentino de 31 años.

Medellín, además de haber sido eliminado de manera tempranera de la Copa Libertadores, tampoco vive un buen momento en la Liga Águila, el equipo antioqueño es uno de los coleros del certamen con 2 puntos de 12 posibles.