Cronología de visitas presidenciales de Colombia a Estados Unidos

Las visitas de los presidentes de Colombia a sus homólogos de Estados Unidos comienzan en 1922, cuando el entonces mandatario electo de Colombia, Pedro Nel Ospina, aprovechó un viaje a Nueva York para reunirse con su par estadounidense Warren Harding.

El electo Enrique Olaya Herrera visitó a Herbert Hoover en 1930; Alfonso López Pumarejo a Franklin Delano Roosevelt, en 1934 y luego, en 1942, tras su segunda elección, López visitó nuevamente a Franklin D. Roosevelt.

Alfonso López Pumarejo no solo fue el primero que siendo electo visitó a dos presidentes de Estados Unidos, también el primer presidente ya en ejercicio que lo hizo: en 1944 aprovechó un viaje personal a Nueva York para reunirse por tercera vez con Roosevelt.

En junio de 1946 Mariano Opina Pérez se reúne con Harry Truman. En 1960 Alberto Lleras Camargo visitó a Dwight D. Eisenhower. 1962 el presidente electo de Colombia Guillermo León Valencia visitó al mandatario John F. Kennedy y en 1969 Carlos Lleras Retrepo se reúne con Richard Nixon en estados unidos.

A finales de septiembre de 1975 el turno fue para Alfonso López Michelsen quien visitó a su homólogo Gerald Ford. La reunión se da en medio de la tensión entre Estados Unidos y Panamá por las pretensiones del país centroamericano que se le devolviera el canal interoceánico, a la salida de la reunión los periodistas le preguntaron a López Michelsen sobre su disposición de ser mediador.

Traducción: No soy mediador de ninguna manera y no estoy hablando en nombre de ningún país, solo en nombre del mío. Mi punto de vista es simple. No quiero que haya tensión entre Estados Unidos y Panamá sobre el tema y quiero que las negociaciones se lleven a cabo a un ritmo favorable para las dos partes.

El 4 de abril de 1985 el presidente Belisario Betancur realizó una visita oficial a su homólogo Ronald Reagan.

Traducción: Señor presidente admiramos su determinación en poner fin a los problemas que afectan a los ciudadanos de Colombia, son afortunados de contar con un líder de su visión, coraje y compasión. Esperamos que aquellos alzados en armas se acojan al proceso democrático.

Por su parte Belisario Betancur llamó a que Estados Unidos se involucrara más decididamente con la lucha contra el narcotráfico.

Virgilio Barco como presidente de Colombia realizó dos visitas al presidente George Bush (padre) catalogadas como privadas. Septiembre de 1989 y junio de 1990.

El 7 de agosto de 1990 César Gaviria asumió la Presidencia de Colombia. Visitó cuatro veces a George Bush y una a Bill Clinton. La única catalogada como de Estado fue la de febrero de 1991 a Bush.

El presidente Ernesto Samper, por las condiciones de su mandato (acusado de vínculos con un cartel de drogas), fue el más alejado del gobierno de Estados Unidos. Cuatro meses después de su posesión se alcanzó a reunir en diciembre de 1994 con Bill Clinton, durante un evento en Miami. Así lo relato el presidente Samper en una entrevista con Caracol Radio.

Andrés Pastrana realizó cinco visitas a Bill Clinton y dos a George Bush (hijo). La que más permanece en la memoria fue la Visita de Estado que realizó el 27 de octubre de 1998, por el despliegue y honores brindados en los jardines de la Casa Blanca. Clinton garantizó la ayuda de su país.

Andrés Pastrana aprovechó la ocasión para recordar que miles de colombianos murieron en la lucha contra la delincuencia

En 1999 se propuso el Plan Colombia para enfrentar el narcotráfico, con un presupuesto inicial de 7.500 millones de dólares, de los cuales el gobierno Clinton alcanzó a aportar cerca de 4.500 millones de dólares en ayuda técnica y equipamiento.

El presidente Álvaro Uribe sostuvo 12 visitas y reuniones de trabajo con George Bush y una con Barack Obama. La relación entre los presidentes siempre fue muy cordial y giró en torno a temas como Lucha contra el terrorismo, narcotráfico y lavado de activos.

Otro tema de importancia para Colombia fue la negociación del TLC, cuyos detalles quedaron finiquitados en febrero de 2006, fecha en la cual se reunieron los presidente en la casa Blanca

Traducción: Es mi honor darle nuevamente la bienvenida al Despacho Oval a mi amigo el presidente. Estamos contentos de que esté aquí, es mi primera oportunidad de felicitarle por una victoria muy fuerte. Hablamos de comercio, negociamos un tratado de libre comercio. Todavía tenemos algunos detalles por solucionar, pero estamos comprometidos a trabajar en ello e intentar terminar lo más rápido posible.

El presidente colombiano también destacó el final de la negociación del TLC.

Traducción: Entiendo el mandato que los ciudadanos de mi país me han dado para trabajar más duro y con mejores resultados para que el país logre la paz, y la cooperación de Estados Unidos es necesaria.

El 30 de junio de 2009 el presidente Álvaro Uribe visitó al recién posesionado Barack Obama. Uribe se refirió a la necesidad de la paz para que Colombia encontrara el camino del desarrollo.

Traducción: Hago parte de una de las cuatro o cinco generaciones de colombianos que no han vivido un solo día de paz o prosperidad. Considero que Colombia de extenderse en su ambiente de seguridad, valores democráticos, inversión social y cohesión con ajustes.

El mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, habló de la posibilidad de un tercer periodo presidencial de Uribe.

Traducción: Dos períodos funcionan para nosotros, y después de 8 años, los estadounidenses quieren un cambio.

El 7 de agosto de 2010 Juan Manuel Santos asume la presidencia de Colombia. Santos estuvo en dos oportunidades en la Casa Blanca. Una de esas fue el 3 de diciembre de 2013, de nuevo el TLC estuvo en las conversaciones.

El presidente Barack Obama destacó el trabajo del presidente Santos en la búsqueda de la paz. Ratificó su respaldo para que Colombia hiciera parte del club de los países con economías estables.

Traducción: Hemos visto la influencia, cada vez mayor, de Colombia a nivel mundial. Apoyamos la adhesión de Colombia a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) por que así se demuestra esa gran influencia regional de Colombia y el trabajo del presidente Santos en cuanto a derechos humanos y derechos laborales de los colombianos.

El 18 de Mayo de 2017 el presidente Santos realizó una visita al recién posesionado Donald Trump. La reunión en la Casa Blanca fue reportada así por el mandatario estadounidense.

Traducción: El presidente hizo un trabajo fantástico, eso no es fácil después de tantos años de guerra. Estoy muy orgulloso de poder conocerlo y de verdad lo felicito. No hay nada más difícil que la paz, queremos paz en todo el mundo y usted es un ejemplo de alguien que la ha buscado. La situación con las Farc fue dura y prolongada, como muchos de ustedes saben bien, pero creo que el presidente ha hecho un trabajo magnífico, no es fácil, pero magnífico.

Mientras que el mandatario Colombiano se concentró en la alianza entre los dos países durante años de historia y momentos difíciles.