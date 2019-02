Denuncian nuevo trino ofensivo de funcionario del gobierno

Indignación ha causado la manera de referirse a las mujeres por parte de este funcionario de la presidencia a través de redes sociales

@NAchoGreiffenst: ¿Porque habrá en twetter tantas fanáticas petristas con pinta de putas?

De inmediato hubo reacciones pidiendo la salida del funcionario y reclamando del gobierno una medida ejemplar para impedir que haga camino en las entidades del gobierno esta manera de referirse a la oposición.

“Claramente no es la primera vez que se presentan estas situaciones con funcionarios de Iván Duque ya había pasado con Gloria Ortíz y ahora este señor diciendo que las mujeres petristas tienen pinta de putas, no señor, no tienen pinta de putas, son mujeres libres, que buscan un cambio, con conciencia… Esperamos que este funcionario salga de su cargo”, señaló la representante a la cámara de la Alianza Verde Katherine Miranda.

Greiffenstein primero borró el trino y pidió disculpas pero después eliminó su cuenta de la red social.

María José Pizarro, representante a la cámara de la lista de Gustavo Petro, señaló que como mujer rechaza esas afirmaciones irrespetuosas y pidió que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronuncie.

“Como voz femenina en la política quiero expresar mi más profundo rechazo e indignación por estos trinos de un funcionario público y periodista… Es absolutamente irrespetuoso, exigimos su renuncia y le pedimos a la vicepresidenta que se pronuncie frente a estos actos de irrespeto hacia las mujeres”, añadió.

Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado al respecto.