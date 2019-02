El 7 de marzo será la audiencia de la Corte sobre Glifosato

El próximo 7 de marzo se hará la audiencia que ya se había anunciado sobre el uso de Glifosato en la Corte Constitucional, en donde se espera que el gobierno informe sobre si se ha cumplido con las condiciones para poder usar el glifosato, entre ellas, consultas previas y exámenes sobre el impacto del mismo en la salud y el ambiente.

Las posiciones alrededor del tema son radicales, más aún porque el Gobierno ha planteado la necesidad de permitir su hizo para combatir los cultivos ilícitos, por lo que dijo la presidenta de la Corte, Gloria Ortíz, lo siguiente: “Para eso vamos a citar de la manera más objetiva posible a todas las opiniones para que se presenten al país”.

La audiencia es para hacer un seguimiento a la sentencia T- 236 de 2017 que estableció las condiciones para poder usar el químico, y que señala que no se puede usar si no se comprueba que no causa daños a la salud.

“Es para poder establecer si esas decisiones pueden cumplirse y pueden cumplir con el objetivo que es la protección del Derecho Fundamental que está en juego”, explicó la presidenta.

Dijo, que es posible que algo se modifique en su pronunciamiento si no se han podido cumplir las órdenes que se han dado, pero no radicalmente.