Luego del homenaje que le hicieron al fallecido youtuber y novio de Luisa Fernanda W, Legarda, se han generado varios fuertes comentarios en contra de la youtuber por su forma de vestir y actuar.

Vea también: Así fue el homenaje a Legarda en Medellín

Por esto, la paisa ha querido responder a las críticas por medio de sus redes sociales.

“Que si me maquillé o peiné, qué como me vestí, que por qué no salí llorando”, fue la frase con la que inició el mensaje de la youtuber.