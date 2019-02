Los secretos de maquillaje de Beyoncé

La celebridad siempre ha mantenido una presentación impecable y su maquillaje no es la excepción. En todas sus presentaciones luce casi perfecta, como toda 'una diosa'

Sir Jhon es su maquillador personal y la acompaña en todo en caso de que lo necesite, también se puede mencionar que esta en las semanas de la moda más importantes del mundo y estos son algunos de sus consejos.

Para comenzar, la piel siempre debe repararse, invierta en una crema hidratante porque de allí depende el aspecto de su piel “Me gusta aplicar la base sobre la piel aún húmeda de la crema porque de este modo se funde de una manera muy orgánica”, antes de que seque l crema aplicar la base para tomar un tono natural.

Después, maquíllese en un lugar bien iluminado: esto es importante para no correr riesgos a la hora de exponerte a la luz natural. Solo así sabrás si estás aplicando una buena cobertura.

Pero, el maquillador también resalto que es mejor tener varias presentaciones de base: "No hay que tener una sola base de maquillaje, sino al menos dos. Tu piel es más oscura en verano y más clara en invierno, así que necesitas dos productos que se adapten a ambas situaciones",comentó Jhon

El experto en maquillaje también sugiere que mejor siempre obtener un look más natural “A mí me gusta que se vea un poco la ojera, o el color natural del párpado. No hace falta alicatarse la cara de la frente a la barbilla. Y no te cubras las pecas. Nunca. Que se vean. Son preciosas y muy sensuales”.