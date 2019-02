Las dos caras de la moneda del encuentro Duque - Trump

La reunión de Iván Duque con los partidos políticos de Estados Unidos, sobre todo con el Demócrata, puede ser provechosa para Colombia en temas de lucha contra las drogas.

“Con miras a no seguir cayendo en la adopción de políticas de mano dura, que es por donde parecemos estar yendo nuevamente frente al problema de narcotráfico -que no ha sido una estrategia exitosa, todo lo contrario, ha sido un fracaso- creo que acercarse a los demócratas y lograr una mirada bipartidista frente a temas como drogas ilícitas podría ser altamente positivo”, señaló c

Sin embarfo, el tema de Venezuela le preocupa porque ve que el gobierno Duque se está acercando a las posiciones tan radicales del presidente Donald Trump.

“Hay pérdidas potenciales. Realmente en la medida de que el gobierno Duque se acerque más y más a la posición de Estados Unidos, genera también rechazo por parte de otros países y amplios sectores progresistas no solo en Colombia sino en el vecindario y en el mundo. Una cosa es considerar ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro y avalar la presidencia transitoria de Juan Guaidó y otra cosa muy distinta es dejarse ver cogida de la mano Colombia de Estados Unidos, en sus pretensiones de injerencia en Venezuela”.

Para Arlene Tickner, mantener las relaciones bilaterales con Estados Unidos siempre le va a venir bien a Colombia, pero sin descuidar las relaciones con los demás países y más ahora con el tema de Venezuela.

