Ranking de los mejores shows en los Grammys

Alguna vez se han preguntado ¿qué sería de nosotros sin la música? Pues bien, si no se lo han preguntado, nosotros sí, y siempre llegamos a la misma conclusión de que la vida no sería la misma, no sabemos si sería mejor o peor (creemos que peor), pero no sería lo mismo vivir sin música.

La música, como casi todo en la vida, también es calificada, categorizada y criticada. Hay una organización que se encarga de ello y es la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (un grupo de estadounidenses profesionales y expertos de la industria).

Esta organización lo ha realizado desde 1959 y ha entregado los Premios Grammy, galardones que recompensan el trabajo de artistas, compositores, ingenieros, directores y demás relacionados con este arte.

Sin mas que decir estos son algunos de los mejores shows de la historia.

6. Whitney Houston - 1994

5. Gorillaz y Madonna – 2006

4. Eminem ft elton john stan-2001

3. Eric clapton 1993

2. Daft Punk, Pharrel Williams y Stevie Wonder – 2014

1. Michael Jackson – 1988