Corte Suprema resolverá si revoca elección del Fiscal

Aunque en el Consejo de Estado se negó a estudiar la demanda que pedía la nulidad de la elección del Fiscal Néstor Humberto Martínez por caducidad, en la Corte Suprema de Justicia se empezó a estudiar una revocatoria directa de elección con la que también se pide que se revoque el acuerdo 871 de 2016 con el que fue nombrado.

En este caso, es el abogado Augusto Ocampo quien hace la solicitud, quien considera que hay una causal de ilegalidad, por desconocer ‘la buena fe’.

“Nótese que la Corte Suprema de Justicia desconocedora del grado de participación e involucramiento de Néstor Humberto Martínez Neira, con escenarios varios que tocaban el escándalo de Odebrecht en el ejercicio de su profesión como profesional del derecho, asesorando y/o representando a personas que hoy se encuentran cuestionadas penalmente, resolvieron votar por su nombre eligiéndolo como el más idóneo para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación, todo porque el entonces ternado (…) infringió, el principio legal de la Buena fe, al ocultar los lazos jurídicos, su afinidad y en general su actividad con el caso Odebrecht”, se lee.

Explica el abogado, que a diferencia de la petición de nulidad que no prosperó en el Consejo de Estado, porque no se interpuso en los primeros 30 días tras su elección, la figura de revocatoria de elección no tiene términos de tiempos.

“En cualquier momento, así lo dice la jurisprudencia y la doctrina, se puede advertir la ilegalidad –como se da en este caso-, se puede revocar de manera directa ese acto administrativo”

La ponencia de esta revocatoria está a cargo del magistrado Francisco Acuña, y se espera que las próximas salas sea discutida.