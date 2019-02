Partidos de los jugadores de la Selección en sus clubes

Estos son los partidos de los jugadores de la Selección durante el fin de semana. Ligas de Europa y América.

Sábado 9 de febrero

Inglaterra - Premier League

Jéfferson Lerma

10:00 AM - Liverpool Vs. Bornemouth





Yerry Mina

10:00 AM - Watford Vs. Everton

España - Liga Santander

Santiago Arias

10:15 AM - Atlético de Madrid Vs. Real Madrid

Juan Camilo Hernández

2:45 PM - Girona Vs. Huesca

Italia - Serie A

Luis Fernando Muriel y David Ospina

12:00 PM - Fiorentina Vs. Napoli

Alemania - Bundesliga

James Rodríguez

12:30 PM - Bayern Munich Vs. Schalke 04

México - Liga Mx

Óscar Murillo y Edwin Cardona

8:00 PM - Pachuca Vs. Morelia

Domingo 10 de febrero

Inglaterra - Premier league

Davinson Sánchez

8:30 AM - Tottenham Vs. Leicester City

Francia - Ligue 1

Radamel Falcao García

9:00 AM - Montpellier Vs. AS Monaco

Italia - Serie A

Duván Zapata

9:00 AM - Atalanta Vs. SPAL

España - Liga Santander

Jeison Murillo

2:45 PM - Athletic Club Vs. Barcelona

Portugal - Liga NOS

Cristian Borja

3:00 PM - Feirense Vs. Sporting de Lisboa

Argentina - Superliga

Juan Fernando Quintero

5:20 PM - River Vs. Racing

Sebastián Villa y Frank Fabra

7:30 PM - Belgrano Vs. Boca Juniors