Agéndese con los mejores partidos del fin de semana

Llega el fin de semana con los mejores partidos del fútbol nacional e internacional. Entre los principales cotejos destacan el Derby de Madrid, la última fecha del Sudamericano Sub-20 y la cuarta fecha de la Liga Águila.

Sábado 8 de febrero

Inglaterra - Premier League

7:30 AM - Fulham Vs. Manchester United

10:00 AM - Huddersfield Vs. Arsenal

10:00 AM - Liverpool Vs. Bournemouth

Alemania - Bundesliga

9:30 AM - Borussia Dortmund Vs. Hoffenheim

12:30 PM - Bayern Munich Vs. Schalke 04

España - Liga Santander

10:15 AM - Atlético de Madrid Vs. Real Madrid

Francia - Ligue 1

11:00 AM - PSG Vs. Bordeaux

Italia - Serie A

12:00 PM - Fiorentina Vs. Napoli

2:30 PM - Parma Vs. Inter

Colombia - Liga Águila

4:00 PM - Jaguares Vs. Millonarios

6:00 PM - Santa Fe Vs. Tolima

6:00 PM - Envigado Vs. Alianza Petrolera

8:00 PM - Medellín Vs. Unión Magdalena

Domingo 9 de febrero

Inglaterra - Premier League

8:30 AM - Tottenham Vs. Leicester City

11:00 AM - Chelsea Vs. Manchester City

Francia - Ligue 1

9:00 AM - Montpellier Vs. AS Monaco

Italia - Serie A

12:00 PM - Sassuolo Vs. Juventus

2:30 PM - Milan Vs. Cagliari

España - Liga Santander

2:45 PM - Athletic Club Vs. Barcelona

Sudamericano Sub-20

3:30 PM - Colombia Vs. Uruguay

5:50 PM - Brasil Vs. Argentina

8:10 PM - Venezuela Vs. Ecuador

Colombia - Liga Águila

4:00 PM - Equidad Vs. Cali

6:00 PM - Rionegro Vs. Patriotas

6:00 PM - Huila Vs. Nacional

8:00 PM - América Vs. Junior