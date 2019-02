No tenía pareja para su baile de graduación y decidió llevar a su gata.

Para Sam Steingard, un joven de 18 años de Estados Unidos, no fue fácil encontrar pareja para su baile graduación. Y es entendible, pues la pareja perfecta, a veces no existe. La fecha se acercaba y Sam seguía sin encontrar una chica ideal. Pero finalmente lo logró. No era precisamente una mujer, pero definitivamente era perfecta. ¿Quién era? Nada más y nada menos que su adorable gata Ruby.

A pesar de que no se llevó a la gata al baile de graduación (podría ser algo demasiado estresante para el animal), pero al menos posó para algunas fotos de graduación.

La hermana de Sam, Caroline, llamó la atención del mundo publicando la foto de la “feliz pareja” en Imgur y ahora Sam y Ruby se han convertido en unas extrañas estrellas de Internet. Y, ¿a que hacen buena pareja?