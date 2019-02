¿Justin y Hailey Bieber no tuvieron sexo hasta su boda?

Tras una importante entrevista para la revista Vogue, el artista reveló intimidades con su pareja.

La historia es portada en la circulación, y sorprende a todos sus seguidores, pues los comportamientos sexuales que se le conocieron al cantante antes de conocer a Hailey, no son coherentes con lo que ahora declara a los medios.

Aun que la pareja no ha podido consumar su matrimonio por la iglesia sí lo han hecho por lo civil, en una boda en secreto y sin mucho festejo.

Justin Bieber declaró que tras un intenso romanse de 12 semanas con la ahora Hailey Bieber, la pareja decidió abstenerse de tener contacto sexual hasta consumar un matrimonio.

Además, agregó que por esa razón no se aguantaron tanto en la espera de esa unión, y que por eso se precipitaron a una boda por lo civil.

Finalmente, el cantante dijo que en la revista que: "Dios no nos pide que no tengamos sexo por él, él quiere reglas y otras cosas. Él dice algo como ‘estoy tratando de protegerte del dolor y la pena’. Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces la gente tiene sexo porque no se sienten suficientes, porque carecen de autoestima”