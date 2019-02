Niño aprende a hablar más de diez idiomas para vender su mercancía

Durante sus vacaciones en Camboya, Venus Gwc paseaba a las afueras del templo Ta Prohm en donde conoció a Thaksin, un niño de 14 años que a pesar de su corta edad sorprendió a la mujer cuando le dijo que hablaba más de 10 idiomas para poder vender su mercancía a los turistas.

"Primero conocí a Lisa, tiene siete años, estaba vendiendo flautas por sí sola. Me acerqué a ella y hablamos, me dijo que puede cantar la famosa canción del gato de Tik Tok. Nos divertimos jugando y grabando. Pero realmente me sorprendió otro talentoso chico que puede hablar más de 10 idiomas. ¡Realmente me sorprendió!"

El pequeño Thaksin, que vende recuerdos junto a su hermano menor, dijo que ha aprendido idiomas debido a los turistas que pasean diariamente por el templo.

Gracias a que el video se hizo viral, la Cruz Roja de Camboya donó víveres para el chico y su familia. ¡Un gran regalo para un talentoso niño!