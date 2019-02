Alias ‘Tista’ negó conocer nexos del senador Castilla con el Eln

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia está recogiendo testimonios luego de que la Fiscalía le pidiera investigar al senador del Polo Democrático, Jésus Alberto Castilla, por presuntos nexos con el Eln. Este jueves, recibió el testimonio de Rafael Antonio Botero Restrepo, quien cumple una condena de cinco años por complicidad con el Eln y quien es conocido como alias ‘Tista’.

Botero, quien en diciembre fue declarado inocente del delito de reclutamiento de menores, fue llamado a dar su versión, según su abogado Raimundo Velázquez, porque en la sede de una fundación en donde trabajaba su compañera sentimental la Fiscalía encontró publicidad política del senador del Polo Democrático.

“En el proceso se prueba que él no tiene relación con esa sede social, y ahí trabajaba en la parte contable la compañera de él, entonces él fue varias veces pero a recoger a su compañera. No tenía ningún nexo, ninguna relación, ahí no hay ningún elemento del Eln que se incaute en esa sede, no hay ningún documento relacionado con actividad ilícita”.

Señaló que había propaganda porque el representante legal de la Asociación era miembro del Comité Ejecutivo del Polo.

La diligencia se desarrolló a puerta cerrada por cerca de una hora, y a la salida Botero respondió sobre el presunto nexo: “no nada, en absoluto”.

La Fiscalía compulsó copias en su contra, y en contra del ex representante Germán Bernardo Carlos ama en marzo del año pasado.

