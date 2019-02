Liam Hemsworth cuenta cómo es estar casado con Miley Cyrus

En los últimos meses, Miley se ha dedicado a compartir detalles sobre su relación y lo feliz que es como una mujer casada. Sin embargo, Liam se ha mantenido en silencio, excepto, claro, cuando comparte alguna tierna imagen de su esposa en Instagram.

Pero finalmente el actor hizo algunos comentarios sobre la vida matrimonial que comparte con Cyrus y son las palabras más dulces que el chico pudo haber dicho.

El pasado 26 de enero, Hemsworth recibió el premio a la excelencia cinematográfica y aprovechó su discurso de aceptación para agradecerle a su esposa:

"Solo digo que me avergüenza recibir estos premios por actuar porque ya me siento privilegiado de hacer algo que amo tanto. Es una excelente pasión, pero igual estoy muy agradecido por recibir este premio. Es realmente genial. Gracias a mi bella esposa. Eres un ángel dulce. Eres genial y hermosa."

También en una entrevista con Entertainment Tonight dijo que está amando cada segundo de esta nueva etapa.

"Es lo mejor. Es lo mejor. Me siento muy afortunado de estar con alguien como ella. Es genial. Es maravilloso, hemos estado juntos los últimos 10 años, así que la convivencia no ha cambiado mucho, pero si llega a suceder estoy seguro de que me encantará también"

Estos dos derraman miel a donde quiera que van