¿Majo Vargas tiene cirugías?

Majo Vargas, la protagonista de La Reina del Flow, tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram quienes diariamente halagan su belleza y naturalidad. Sin embargo, recientemente una seguidora la cuestionó por, presuntamente, tener cirugías.

“Eras más linda y natural hasta que caíste en manos de la estética”, le criticó la seguidora.

A la bella jovencita pareció no gustarle mucho el comentario, no se quedó callada y replicó.

“No me gusta responder este tipo de comentarios, me parece que no aportan nada…así que simplemente los ignoro y los borro, pero no tengo ningún tipo de cirugías así que me gustaría dejarlo claro. Luz para ti”, respondió Majo Vargas.