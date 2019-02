¿Benedetti se quedó solo en la disidencia de La U?

En medio de las reuniones que el presidente Iván Duque está adelantando con los diferentes partidos políticos, el turno para este miércoles será para el Partido de La U que acudirá a la Casa de Nariño para el encuentro con el mandatario y sus ministros.

Con la entrada en vigencia del estatuto de la oposición cada colectividad tuvo que declararse de Gobierno, independiente o de oposición y justamente allí empezaron las fricciones en La U porque las mayorías decidieron acompañar al mandatario en su nuevo mandato siendo partido de Gobierno y una disidencia encabezada por Armando Benedetti y Roy Barreras manifestaron que había una incoherencia en esas toldas.

Sin embargo el tiempo ha pasado y aunque La U tenía la disidencia más grande, según el senador Benedetti poco a poco esa independencia ha ido desapareciendo y él se ha quedado solo en esa postura.

“Ya disidencia no hay, creo que la única persona que no votó la ley de financiamiento fui yo. Otros senadores del Partido de 'la U' la votaron, pero realmente votaron negativo, lo cual ayudó a hacer el quórum. Así que yo creo que ya todo el mundo pasó el río y yo me quedé solo como independiente”, dijo Benedetti.

Este legislador siempre quiso que el partido se declarara en independencia y por ello no ha asistido a ninguna reunión citada por el mandatario aunque siempre ha dejado en claro que cuando se presenten leyes que beneficien a los colombianos se apoyarán sin problema alguno.

Con este panorama las bancadas de Senado y Cámara asistirán a la Casa de Nariño aunque La U también le hará varios reclamos a Iván Duque por considerar que se está equivocando en la manera de relacionarse con el Congreso y se le manifestará que debe haber representación política.