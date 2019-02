Dura respuesta de Farc a vicepresidenta por caso Santrich

La petición de La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a la JEP solicitando la extradición de Jesús Santrich, y asegurando que Colombia no puede tener una postura ambigua frente a los procesos relacionados con narcotráfico generó varias críticas de líderes políticos.

Desde El partido FARC el senador Carlos Antonio Lozada rechazó las aseveraciones de la vicepresidenta al considerar que intimida a la JEP y aseguró que también debería presentarse ante la comisión de la verdad.

“Definitivamente en Colombia hay sectores que no quieren que se sepa la verdad de las decisiones que tomaron los gobernantes durante el conflicto. Esta señora fue ministra de defensa y tuvo que tomar decisiones en desarrollo del conflicto por lo tanto debería estarse preparando para que se presentara también a la comisión de la verdad y le responda a las víctimas”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda del Polo Democrático, repuso que no debe ser ella quien ordene a la JEP como proceder.

“A la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hay que recordarle que ella no es quien debe determinar si existen o no pruebas para extraditar a Jesús Santrich, y que está obligada a respetar la autonomía del poder judicial, incluida la JEP Colombia. Así eso no guste en EEUU”.

El caso está a la espera de que Estados Unidos envíe las pruebas para tener mayores elementos probatorios. Santrich es solicitado en extradición por una Corte de los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.