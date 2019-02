Pareja de ancianos fue expulsada de un vuelo por no entender inglés

En la aerolínea KLM Airlines, ninguno de los trabajadores podía comunicarse con los ancianos, ya que estos no entienden el inglés.

El hecho fue registrado en el video que grabó uno de los pasajeros que se encontraba en el avión. En imágenes se evidencia el momento en que el señor de tercera edad describe lo sucedido.

El anciano explicó el problema con su equipaje, “le he dicho que por favor no tocara la mochila porque tengo un ordenador dentro y que no me lo estropeara”, en seguida menciona también que “ha venido el comandante (capitán) y hablándome ‘así’, eh, ni siquiera, dirigiéndose a mí, sino que me llama ‘así'” explicó el particular gesto con el que el “comandante” se dirigió a él.

No todo paró ahí, después del gesto que supuestamente le hizo el capitán al señor, este último menciona que “me ha dicho que bajaba del avión, que me echaba del avión”, de inmediato se ve como los demás pasajeros manifestaron su apoyo hacia la pareja.