Abren cine donde es permitido asistir con perros

Actualmente se habla sobre los sitios donde está permitido que el dueño asista en compañía de su perro. Cada vez son más los lugares que se convierten en espacios para que el dueño disfrute con su mascota.

En Texas, Estados Unidos, ahora es posible asistir al cine en compañía del can. Se trata de la compañía K9 cinemas que adecuó un espacio cerrado donde las personas podrán llevar a sus perros sin opción de que lo saquen.

En el cine se proyectan películas no recientes para que en caso de haber ladridos o el animal se ponga inquieto, el dueño no se pierda ningún detalle del filme. Dentro del recinto no hay discriminación ya que el dueño considera que el perro se comporta en relación al trato que ha recibido.

El costo de la entrada es de 12 dólares por persona y un costo de cinco dólares por perro. Según el fundador de K9 en este sitio los usuarios ríen cuando un perro se pone a ladrar a mitad de la función.

Para poder ingresar al cinema solo hay tres reglas: recoger todo el desorden que realice la mascota, solo se podrán llevar dos perros por cada usuario y por último el animal debe contar con todas las vacunas y el sistema de aseo adecuados.

En la ciudad de Bogotá hay más de 200 lugares amigables con las mascotas, entre ellos se encuentran centros comerciales y restaurantes. El año pasado se inauguró en la localidad de Teusaquillo un cine alternativo que permite asistir a los usuarios con sus perros.

Se espera que otras iniciativas similares se extiendan en el mundo ya que existe un gran número de personas que son perro dependientes o que tienen a sus perros por enfermedades crónicas.