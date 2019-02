César Gaviria no irá a la Casa de Nariño al encuentro con Duque

Para este jueves a las 3 de la tarde está programada la reunión del Partido Liberal con el presidente Iván Duque pero se conoció en las últimas horas que el jefe de esa colectividad César Gaviria no asistirá al encuentro.

La principal razón de Gaviria para no asistir es que no tiene claro para qué el mandatario está convocando a todas las bancadas y además porque el Gobierno no ha tenido en cuenta las iniciativas legislativas del partido.

En la bancada del Senado el vocero Mauricio Gómez Amín, explicó que los 14 legisladores que la integran tampoco asistirán al encuentro por considerar que primero debe haber una reunión en el partido para posteriormente reunirse con el mandatario.

Justamente esa situación se le explicó a la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez para que la reunión sea programada en una nueva fecha.

La bancada de la Cámara está analizando si asisten o no aunque allí tambièn hay molestias con el Gobierno como, por ejemplo, el silencio que ha guardado frente a las amenazas que ha recibido el representante Andrés Calle en el departamento de Córdoba.

El liberalismo desde hace unos meses se declaró en independencia y por esa razón se ha mantenido al margen de las decisiones del Gobierno.