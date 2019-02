Para tomar la decisión sobre si se permite la caza deportiva o no, la Corte Constitucional tendrá en cuenta también la posición de la Federación Colombiana de Tiro y Caza, organización que defiende la práctica. José Ignacio Lombana Sierra Vicepresidente Ejecutivo de la Federación, considera que el problema es cuando la caza se hace sin regulación.

“Es que el problema no es la caza deportiva, es la caza ilegal, es la que llega y la que no importa la época del año, las vedas, la que no le importa qué tipo de individuos está sacando, inclusive, no le importa el método que emplea”, señala.

Afirma que “Nosotros los cazadores tenemos unos códigos por un lado éticos, y por el otro cuando está regulada, pues hay cánones muy estrictos”. Asegura que no se puede cazar animales fuera de temporada, que dependiendo de las especies no pueden cazar hembras y no cazan cuando están en apareamiento, entre otras reglas.

Dice que por el contrario la caza genera beneficios: “En la caza, bien de control, de fomento, o bien deportiva justamente tiene unos beneficios importantísimos para el medio ambiente, toda vez que contribuimos al control, al equilibrio de los ecosistemas y es lo que lleva inclusive a que especies, que en algún momento pueden convertirse en plagas, no acaben con otro tipo de especies, o incluso que el hombre tenga que recurrir a unos métodos de control indiscriminados”.

Actualmente, dice, los afiliados a la Federación son cerca de 1000, pues los mismos controles y las restricciones han hecho que dejen de practicarlo. Señala que en una época fueron cerca de 10 mil.

“Hay todo un procedimiento para la expedición de licencias, por ejemplo, las autoridades ambientales en este caso las Corporaciones Autónomas deben hacer un censo de población para establecer esas especies cinegéticas y poder expedir la licencia. Hoy en día no lo están haciendo, es que ni siquiera las autoridades han cumplido, por eso en la práctica nuestros cazadores se abstienen justamente porque vengan a decir que hay un tema ilegal”, señala.

Además de esta intervención la Corte tendrá en cuenta los dos conceptos del Gobierno: el del actual que pide prohibir esta práctica y el del anterior que pide mantenerla legal.

Además la posición del Procurador Fernando Carrillo, quien trinó : “Como lo reiteramos ante @CConstitucional matar a un animal por recreación es desconocer los progresos alcanzados en materia de protección del ecosistema e ignorar nuestro deber de proteger a los animales como seres vivos y no como objetos #CazaDeportivaSioNo #NoALaCazaDeportiva”.