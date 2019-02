La rectificación de Avianca por los "binoculares botella"

Se trata de Felipe Gómez el ahora ex empleado de Avianca que viajó al mundial de Rusia 2018 y se quedó sin trabajo por cuenta de una actividad que entendió como graciosa pero que resultó irrespetuosa.

Su empleador la aerolínea Avianca fue más allá y a través de su cuenta en Twitter. Dijo que su entonces empleado "infringió la ley".

Vea también: Avianca rechaza posición de uno de sus empleados de beber licor en estadio

Gómez interpuso una tutela en contra de las declaraciones de su empleador y un juez falló en segunda instancia.

Ordenó a la aerolínea una rectificación a través del correo institucional de la entidad y además compuso copias para que se investigue a un directivo por el delito de injuria y calumnia.

Avianca, ya enterada de la decisión aseguró a través de un comunicado que le dieron cumplimiento al fallo del juez.

Vea también: Critican a colombianos que ‘encaletaron’ trago al partido Colombia - Japón

"Avianca S.A. se permite informar que en la acción de tutela 2018-0177 le fue ordenado rectificar respecto de un correo institucional, respetuosos que somos de las decisiones judiciales, procedimos a hacerlo de manera inmediata".

La tutela no ordena reintegro al cargo pues según el mismo ex funcionario no era el objetivo de la tutela.