Fan Bingbing, la famosa actriz china 'desaparecida', vuelve a dar señales

La desaparición de la vida pública de la estrella china Fan Bingbing podría haber llegado a su fin. La actriz de la franquicia 'X-Men' ha actualizado sus cuentas de Instagram y Facebook por primera vez desde el pasado mayo para felicitar el Año Nuevo chino -que arranca este martes- a todos sus seguidores en una publicación que ha acompañado de dos selfies, las primeras imágenes suyas que trascienden en meses.

"Os deseo a todos un feliz año nuevo, repleto de salud y bienestar. Os quiero", reza el escueto mensaje que ha escrito para acompañar las fotografías en cuestión, en las que posa con una media sonrisa y ataviada con un jersey de color rojo y unos sencillos pendientes dorados.

A mediados del años pasado, Fan Bingbing desapareció de la red social Weibo -donde es una de las figuras con más seguidores- sin explicación aparente y su agenda de apariciones se paralizó misteriosamente, dando pie a que sus fans comenzaran a elaborar teorías de todo tipo para justificar su ausencia. La más aceptada era que estaba siendo investigada por evasión fiscal y que permanecía bajo vigilancia en su país natal sin permiso para viajar al extranjero. Varios medios se hicieron eco incluso de la noticia de que había sido vista en una oficina de inmigración de Los Ángeles, lo que llevó a algunos a especular con la posibilidad de que fuera a presentar una petición de asilo en Estados Unidos, pero sus representantes negaron rotundamente esa posibilidad.

Finalmente, en octubre, ella misma aclaró la situación al difundir un vídeo de disculpas a través de Weibo en el que reconocía indirectamente los rumores de que se la había impuesto una multa millonaria a sus compañías -se calcula que alrededor de 120 millones dólares- al pedir perdón a sus fans, al Partido Comunista Chino y a su país en general por no haber sabido ser un buen ejemplo para la sociedad y la industria del espectáculo acatando escrupulosamente la ley.

"Recientemente he experimentado unos niveles de dolor sin precedentes... Me avergüenzo mucho de lo que he hecho. Quiero disculparme aquí con todo el mundo. Acepto por completo todas las decisiones penales que se tomen acorde a la ley tras la investigaciones llevadas a cabo por las autoridades. Cumpliré con las sanciones, intentaré superar las dificultades que se presenten lo mejor que pueda y recaudaré fondos para pagar los impuestos y multas", aseguraba en la grabación.

Esas declaraciones venían a confirmar las sospechas acerca del delito del que se le acusaría y que consistía en haber ocultado parte de sus ganancias a través de los conocidos como contratos 'ying yang': una práctica habitual en el mundo del entretenimiento chino que consiste en presentar una versión 'oficial' del contrato con una cifra mucho menor de lo que cobrarían realmente las estrellas mientras, en privado, se firma otro con el verdadero sueldo.