Cardona: Las personas se van a enterar de lo que pasó en la Selección

En entrevista con El VBAR de Caracol Radio, Edwin Cardona habló de su presente en el fútbol mexicano ahora con Pachuca, y contó detalles de su no convocatoria a la Selección Colombia de mayores para el Mundial de Rusia 2018.

Cardona que fue uno de los jugadores de mejor nivel a lo largo de la Eliminatoria mundialista, marcando tres goles “Para cualquier jugador es durísimo, no puedo desmentir que para mi vida fue algo que me dejó marcado para siempre, pero yo creo que le di vuelta a la página, fueron 6 meses duros para mi carrera porque no terminé como quería el año, pero la vida es de oportunidades y ahorita me brinda una, estoy en Pachuca, dejé muchas cosas a un lado y eso me ayudo a crecer, quería tomar esa confianza y oportunidad”, declaró al VBAR.

Cardona de 26 años fue excluido del Mundial Sub-20 en el 2011 y para el 2018 se repitió la historia a lo que el jugador fue claro y directo “Detrás de eso vienen muchas cosas y es maluco uno hablar de eso, pero en su momento yo creo que las personas se van a enterar de todo lo que pasó en el Sub-20, como ahorita en el Mundial de mayores”, aseguró Cardona

En su regreso al fútbol mexicano el colombiano ha jugado 7 partidos con Pachuca y se ha empezado a hacer un puesto en la titular.