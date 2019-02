García Morales: Ex directivos de Odebrecht borraban información de sobornos

Gabriel García Morales, el ex viceministro de transporte, declaró en juicio contra José Elías Melo, el ex presidente de Corficolombiana, y fue allí donde contó como los ex directivos de Odebrecht le hicieron los ofrecimientos para favorecer la adjudicación de la Ruta del Sol 2.

El acuerdo ilegal con la multinacional ocurrió en 2009 y según el ex viceministro se reunió en diferentes oportunidades con Luiz Bueno Juinior, el ex directivo de Odebrecht.

En la misma declaración el ex funcionario contó algo que pasó en silencio en la diligencia, pero que al escucharlo en detalle revela un dato que ahora investiga la Fiscalía.

Garcia Morales aseguró que luego de la entrega de sobornos perdió contacto con las directivas de Odebrecht, hasta 2016 cuando lo llamaron para hacerle un ofrecimiento:

“Me preguntó que si Enrique Gyshais (socio del ex viceministro) podía estar dispuesto a firmar un contrato, en 2016 pero con fecha 2009, que justificara los pagos (sobornos)”, señalo el ex funcionario en su declaración.

La solicitud de los ex directivos, según García Morales, tenía como objetivo darle apariencia de legalidad a los dineros entregados por la multinacional cuando las investigaciones de la justicia norteamericana les pisaban los talones.

Pero no fue lo único que contó Garcia Morales. El viceministro aseguró que Luiz Bueno Junior le contó que mucha información que relacionaban los sobornos a su favor fue eliminada de cara a una negociación con la justicia de los Estados Unidos.

El juicio contra José Elías Melo apenas arranca y aún queda una lista de invitados a declarar.