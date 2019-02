A "San Hugo Chávez" le preguntan por el futuro de Maduro y la revolución

Teresa Anzola se quiebra al hablar de Hugo Chávez. En un altar de santería destacan tres fotos del fallecido líder socialista y una de su heredero, Nicolás Maduro, a quien -piensa- el opositor Juan Guaidó no podrá sacar del poder.

Transcurridos 20 años de la llegada de Chávez al poder, Venezuela vive la peor crisis de su historia contemporánea con hiperinflación y escasez de bienes básicos. Pero Teresa tiene fe en el "santero mayor", como llama al expresidente.

Para Teresa, muchos babalaos, santeros, paleros y espiritistas ven en Chávez un enviado de "los espíritus" para ayudar a pobres como ella, que luego de perder su rancho por las lluvias recibió una de las viviendas construidas por el gobierno.

"Comandante supremo"

La Fuerza Armada, sostén del gobierno, reforzó el misticismo al crear el rango de "comandante supremo" por encima del comandante en jefe, Maduro. Con una foto de Chávez a la cabeza, la línea de mando se exhibe en todos los cuarteles.

En actos militares se le rinden honores al también llamado "comandante eterno" con el lema "¡Chávez vive, la patria sigue!". En Barinas, su pueblo natal, su imagen es omnipresente.

Los caracoles se contradicen

En un recinto impregnado por el humo de tabaco y repleto de imágenes de santos, el "Hermano Guayanés", conserva una boina roja semejante a la que usaba el líder revolucionario. Al señalar que en Venezuela hay un "golpe de Estado silencioso", Teresa se aferra a la lectura de los caracoles.

"Le pregunto con los caracoles a Chávez, me dice que debemos tener paciencia, porque esta revolución no se va a acabar", asegura. Por eso minimiza las masivas movilizaciones en respaldo a Guaidó, reconocido por Estados Unidos, varios países de la región y con creciente apoyo desde Europa. "Perro que ladra no muerde", asiente Teresa.