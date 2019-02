Julia Rose enciende las redes con erótico video para el Super Bowl

Por fin llegó El Super Bowl 2019 para apasionar a todos los aficionados en el mundo, y con él los comerciales más sexys y eróticos.

En esta ocasión destaca Julia Rose con un video candente, que por cierto ya tiene encendidas a las redes sociales, pues las imágenes dejan a más de un hombre suspirando.

Julia Rose es la estrella del programa "¿Are You the One?" de MTV, y es la encargada de protagonizar el primer vídeo subido de tono, previo Super Bowl 53 para el canal Eats.

El video eleva la temperatura animando a los Carneros de Los Ángeles, y protagoniza con desnudos 'jueguitos' con helado, jarabe de chocolate y crema batida,