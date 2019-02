“El tamaño de las cosas” compite por el Oso de Cristal en Berlín

El cortometraje “El tamaño de las cosas” del director colombiano Carlos Felipe Montoya, estará junto a otros 32 proyectos de 22 países compitiendo por el Oso de Cristal en el Festival de Cine de Berlín, en la sección Generation KPlus, ventana donde se exponen los géneros infantil y juvenil del festival.

Esta es la segunda vez que Carlos Felipe Montoya, participa en este evento, luego de que en el 2015 su película “Camino del agua”, también estuviera en la misma categoría. Mismo año en el que ganó la Santa Lucía a Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Montaje en el 13 Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá BOGOSHORTS.

“El tamaño de las cosas”, busca expresar los rasgos de la naturaleza humana a través de una silla en el bosque, una casa, un padre y su hijo, envueltos en un misterio enigmático y su encanto.

“El hecho de que la casa no tenga muebles es un rasgo de suma importancia para la historia. No hay ni siquiera una pequeña mesa o un armario, las paredes y el techo ofrecen un refugio incompleto para el alma, que no halla donde sentarse”, afirma Carlos Felipe Montoya.

Esta película fue filmada en las inmediaciones del embalse del Neusa en Cundinamarca y lo que busca expresar es que “El tamaño de las cosas” se relaciona con el deseo, las decisiones y la situación moral de unos personajes que deben asumir sus consecuencias.