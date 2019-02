Juez devolvió la imputación de cargos en el caso Modelo

En un nuevo revés para la Fiscalía, el juez que escuchó la imputación de cargos en contra del capturado director de la cárcel Modelo de Bogotá, el coronel del Inpec Cesar Ceballos, le hizo un reclamo a los investigadores del caso.

Faltan pruebas

La defensa de los capturados en la llamada Operación Celdas, refutó a la Fiscalía la falta de claridad en la entrega de material probatorio en contra de sus clientes, explicaron a Caracol Radio:

“Se habla de la entrega de dinero, pero no se dice cuánto; se menciona de personas constreñidas, pero no se explica quiénes son; no hay pruebas directas, videos o audios que lo relacionen”.

Para los otros defensores resultó extraño que la imputación de cargos, un escenario de importancia en el proceso, se dejara a cargo de la fiscal de apoyo.

Al final los abogados le pidieron al juez no legalizar la imputación tras considerar no incluía los argumentos necesarios, no tenía detalles y no explicaba los motivos de la captura.

Hacer la “tarea” otra vez

El juez entendió los argumentos de la defensa y ordenó a la Fiscalía, recoger la imputación de cargos, trabajar durante el fin de semana en ella y llevarla el lunes con las correcciones.

A los fiscales del caso no les quedó de otra que aceptar la segunda oportunidad que dio el juez, guardar el documento con la imputación y salir de la sala de audiencias con la tarea por hacer.

“El asunto fue tan vergonzoso que hasta dijeron que en el transcurso del proceso aportarían las pruebas, esa fue la tapa”, contaron a Caracol Radio quienes estuvieron en la diligencia.

A puerta cerrada

La ley es clara en determinar qué audiencias están sometidas a reserva y cuáles deben hacerse a puerta cerrada, el caso de corrupción en la cárcel Modelo no contenía condiciones para ese fin, aun así la Fiscalía solicitó al juez que excluyera a los medios de comunicación.